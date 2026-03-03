プロ野球速報アプリ『NPB+（プラス）』正式始動 『WBC』全47試合を速報する「侍ジャパンモード」も新搭載
NPBエンタープライズは2月26日、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーとの3社共同事業として、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ『NPB+（プラス）』の正式サービスを開始した。
【実際の画面】こんなデータまで…プロ野球速報アプリ『NPB+（プラス）』
『NPB+』は、NPB公認の信頼性と、ソニーのグループ会社であるHawk-Eye Innovations（ホークアイ）のトラッキングデータ、そしてコナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営におけるノウハウを結集し、プロ野球ファンに新しい観戦スタイルを提供する野球速報アプリ。プロ野球セ・パ両リーグの公式戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズの全試合のデータを見ることができる。
なお、サービス開始に合わせた機能として、2026年3月に開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の公式データ配信権を持つSportradar社とパートナーシップ契約を締結し、NPB+アプリに「侍ジャパンモード」を新搭載。3月5日以降は大会期間中に実施される野球日本代表「侍ジャパン」の試合を含む、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の全47試合のデータを速報する。また、昨秋に実施したテスト配信で得られたファンの声を反映し、UI（ユーザーインターフェース）の刷新や一球速報機能の強化、オリジナル記事コンテンツの拡充などを行っている。
■アプリの特徴
選手の特徴が一目でわかる選手情報
→リアルタイム更新でファンが気になる選手をより深く知ることができる。
一球ごとのデータが丸わかりの試合速報
→ホークアイのトラッキングデータをリアルタイムで可視化することで、一球ごとのデータをより深く理解することができる。
簡単にプレーの感動をシェアできる共有機能
→心を動かしたプレーを簡単にSNSでシェアすることができ、家族や友人とより深く、プロ野球を楽しむことができる。
■主な機能
・一球速報（ホークアイのトラッキングデータを用いたリアルタイム速報。ネクストバッター表示も搭載）
・選手情報（セ・パ所属12球団全選手の最新成績、各種トラッキングデータ、パフォーマンス、経歴などを搭載）
・ホークアイによるリプレイ動画（ホークアイのトラッキングデータに基づいた3DCG映像で各プレーを再現）
・試合情報（試合スケジュール、カレンダー、順位表、個人成績などを一覧表示）
・お気に入り球団設定（お気に入り球団の試合日程や結果をトップページに設定し、試合開始なども通知）
・侍ジャパンモード（「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」全47試合を速報）
・ナビゲーション機能（「ホーム」「速報」「順位・成績」「ニュース」「お気に入り」の主要機能を下部に集約）
・お気に入り選手機能（気になる選手を最大10名まで登録可能）
・オリジナル記事配信(野球ニュースやNPB+オリジナルの記事コンテンツを配信)
・個人成績ランキング（個人成績やトラッキングデータがランキング形式で確認可能）
