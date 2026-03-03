『芸能人格付けチェック』春の3時間半SP、豪華10名が初参戦！元野球日本代表からも

浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”のチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』が3月28日（土）に放送される。

お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは、芸能人たちが「基本的な事」「当たり前の事」がわかっているかをチェックする。

今回の春の3時間半スペシャルには、俳優、野球、アーティストなど様々なジャンルから豪華一流芸能人が大集結。

今回初挑戦となるのは、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。

中田翔は「プロ野球選手は身体が資本。食べ物とかには1億円以上使っている」と一流をアピール。

Matt Roseは、「意外と居酒屋とかも好き。BASICも知っている」と意気込む。

そして畑芽育は、「1歳から芸能活動をしていて23年目。長く芸能活動をしているので、一流芸能人としての心持ちはあるんじゃないかなと」と語る。

前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は、「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか？

他にも、過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。