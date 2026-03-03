大手旅行予約サイトのレビューを元にした「世界で最も居心地の良い都市」10選に、岐阜県高山市が日本で唯一選ばれました。

【写真を見る】岐阜･高山市が“居心地の良い”世界の都市10選に 宿泊客の満足度ほぼ満点の旅館は何をしている？｢Booking.com｣に聞く “当たり前”のことが海外の旅行者には“おもてなし”に

宿泊客の満足度を表すスコアがほぼ満点の「9.5」だった高山市の旅館「あすなろ」。

Booking.comに聞くと…



（Booking.com 信濃伸明営業本部長）

「非常に高いスコア。『9.5』というスコアを出す施設はあまり存在していない。一般的にスコアが8以上だと、非常に評価が高い施設。非常に素晴らしいことだと思う」

高評価の理由は…“おもてなし”

女将は「特別なことはしていない」と言っていましたが…



（Booking.com 信濃営業本部長）

「旅館に着く前からコミュニケーションを丁寧にとっていく。そういったところが“おもてなし”として、非常に高く評価されているのでは。なかなか、こういった国はない」

予約が入ると事前に直接連絡し、ゲストに食物アレルギーの有無などを確認するという旅館「あすなろ」。“当たり前”にやってきたことが、海外の客には旅行前から始まる“おもてなし”として高く評価されていました。

インバウンド旅行者が求める“本物の日本体験”

そして、高山市が「世界で最も居心地の良い都市10選」に国内で唯一選ばれた要因は…

（Booking.com 信濃営業本部長）

「インバウンド旅行者は、“本物の日本”体験、“オーセンティックな（本物の）体験”をしたいと思って日本に来ることが多い。われわれ日本人が生活していく中で、“当たり前のように感じているもの”が、より“本物の日本体験”として、インバウンドの旅行者がまさに求めているものになってきている」

「人との触れ合い」が感じられる高山市

“四季や伝統”を感じられる街並みも、高山の居心地の良さとして評価されましたが、高山の「人とのふれあい」を通じて、町全体から感じる「おもてなし文化」が、高評価につながっているようです。

（Booking.com 信濃営業本部長）

「スタッフや地元の人たちとの触れ合いが非常に評価されるというのを、改めて認識できるような高山市の受賞だった。それがまた日本の良さであり、高山市の良さ」