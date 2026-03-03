きょう（3日）未明、香川県坂出市のJR讃岐府中駅構内で作業をしていた40代の男性が、列車にはねられ死亡しました。

【写真を見る】【続報】マリンライナーにはねられ亡くなった男性（47）電気設備の検査修繕を行う責任者だった 鉄道事故調査官が調査「事実情報を収集していかないといけない」【香川】

事故を受け、運輸安全委員会の鉄道事故調査官が、JR四国の車両基地に派遣されました。

午前1時前、JR讃岐府中駅構内で、岡山発高松行きの下り快速列車マリンライナー75号の運転士から警察に、「人が列車にあたった」と通報がありました。

はねられた男性はその場で死亡確認

列車にはねられたのは、線路の電気設備工事をしていた会社員の男性（47）で、その場で死亡が確認されています。





鉄道事故調査官らが車両を調査

列車の乗客18人と乗員2人に、けがはありませんでした。

事故を受けて、午後、鉄道事故調査官らがJR四国の高松運転所を訪れました。事故車両を調査したほか、列車の運転士らに事故発生時の状況などを聞き取ったということです。



（鉄道事故調査官 横飛雅俊さん）

「鉄道会社から事故の概要について説明を受けましたが、まだ事実情報を収集していかないといけないので、一般的には1年以内の報告書の公表を目指して作業しています」



（JR四国鉄道事業本部電気課 安藤公志課長）

「本件を厳粛に受け止め、原因の究明と再発防止に全力で取り組んでまいります。大変申し訳ございませんでした」

亡くなった男性は電気設備の検査修繕を行う責任者だった

JR四国によりますと、亡くなった男性は電気設備の検査修繕を行う責任者で、列車の通過後に予定していた、線路の停電作業の準備をしていたということです。



作業は、線路を閉鎖する工事の着手後の予定でしたが、なぜそれより前に行われていたかはわかっていません。



（JR四国鉄道事業本部電気課 安藤公志課長）

「ヒアリングとか作業計画全体を含め、考えていく必要があるとは思っています」



国の運輸安全委員会による現地などでの調査は、あす（4日）以降も続きます。JR四国では、国の報告書を受けて対策を講じる方針です。