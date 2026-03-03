日経225先物：3日19時＝2020円安、5万4130円
3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2020円安の5万4130円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては2149.05円安。出来高は1万3298枚となっている。
TOPIX先物期近は3651.5ポイントと前日比116ポイント安、TOPIXの現物終値比は120.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54130 -2020 13298
日経225mini 54130 -2020 167086
TOPIX先物 3651.5 -116 12297
JPX日経400先物 33065 -1035 2025
グロース指数先物 720 -17 1002
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
