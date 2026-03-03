　3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2020円安の5万4130円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては2149.05円安。出来高は1万3298枚となっている。

　TOPIX先物期近は3651.5ポイントと前日比116ポイント安、TOPIXの現物終値比は120.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54130　　　　 -2020　　　 13298
日経225mini 　　　　　　 54130　　　　 -2020　　　167086
TOPIX先物 　　　　　　　3651.5　　　　　-116　　　 12297
JPX日経400先物　　　　　 33065　　　　 -1035　　　　2025
グロース指数先物　　　　　 720　　　　　 -17　　　　1002
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース