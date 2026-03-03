インスタグラム更新

フィギュアスケートペアで14年ソチ五輪に出場した高橋成美さんがインスタグラムを更新。“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアの「神解説」で話題を呼んだミラノ・コルティナ五輪後、意外な場所に現れた様子に反響が広がっている。

高橋さんが現れたのは、1日に行われた第41回三浦国際市民マラソン。2日に更新されたインスタグラムには「絶好のマラソン日和のなか、三浦の自然を堪能しながら21km思い切り走りきりました！！」と綴られ、半袖＆短パン姿でハーフマラソンを走り抜ける動画が公開された。

動画には沿道のファンに手を振りながら走る様子など、完走までの溌剌とした姿が収められている。「海と山と空と畑とみなさんの応援のおかげであっという間に感じてしまうほど、素敵なレースでした！！来年も走りたいなーー！！！」と綴り、動画に添えられた文面でも「最高の21kmでした！」「来年も走りたいです！」と意欲的だった。

三浦国際市民マラソンは国内で唯一、ホノルルマラソンとの姉妹マラソン。高橋さんは大会アンバサダーを務め、別の投稿には開会式あいさつやトークショーに臨む様子など、アンバサダーとして過ごした様子も公開されている。

五輪では視聴者を惹き付ける解説で人気急上昇。大会閉幕後、意外な姿で活動する高橋さんには「めっちゃ元気やわ〜」「マラソンだったのかぁ」「すごいすごいすごい!!」「こんなに走れるって凄いね」「その笑顔、宇宙一です」「やっぱりオーラ凄い！」「お疲れだと思うんですが、ホントいつも元気いっぱいのお姿にこちらも活力を頂いています」と、ファンから熱い視線が注がれていた。



（THE ANSWER編集部）