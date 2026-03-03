熊本県益城町の広安西小学校の子どもたちが一生懸命につくっているのは紙飛行機。 ある人への誕生日プレゼントなんです。

【写真を見る】麦わらの一味「サンジ」お誕生日おめでとう！ 熊本地震 2016年生まれの小学3年生がお祝い 熊本

それは…？

小学生たち「サンジ、お誕生日おめでとう」

人気漫画「ワンピース」に登場するキャラクター、コックの「サンジ」です。

サンジをはじめとした「麦わらの一味」の銅像は、2016年の熊本地震からの復興を後押ししようと、作者で熊本出身の尾田栄一郎さんの協力を得て、県内各地に設置されました。

最大の被災地、益城町は2度の震度7の揺れに襲われ、給食センターが被災したことなどから、コックのサンジの像が配置されました。

その年に生まれた子ども達は、小学3年生になっています。

――誰の像があるか分かる？

小学生「サンジ！サンジ！ 料理がうまいところが好き」

小学生「サンジのところまで飛ばせるように折った」

広安西小学校の児童たちは、元気いっぱいに紙飛行機を飛ばしてサンジの誕生日を祝っていました。