2月28日、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんがXを更新。《嫁とセブ島に行くんですがおすすめのグルメやスポットがあったら教えて下さい!》と、観光情報を求める投稿をしたのだが、リプライはわずか9にとどまり（3月3日10時現在）、観光情報はほぼなく《ジンベエザメと泳げますよー》などネイチャー体験情報のみとなっていた。

「良ちゃんの妻は、元アイドルの早乙女ゆみのさん。愛妻家だけに、楽しく過ごすために情報を集めたのでしょう。セブ島旅行を“自慢”する気持ちも少しはあったと思いますが、それにしても反応が少なすぎて、寂しい気がします」（芸能担当記者）

そんな良ちゃんだったが、夫妻は無事、セブ島に到着したようだ。3月3日にはセブ島で撮影した写真をXに投稿。ところが、良ちゃんの“ファッション”がかなりヤバかったことから、ネットを賑わせる事態となった。

「アロハシャツは色こそ茶色系で地味めですが、大きな花が描かれています。そして合わせたハーフパンツは迷彩柄。おしゃれ上級者でも避ける『柄＆柄』にチャレンジしています。さらに足元を見ればサンダル。そしてサングラス。

表情はかなり強面な印象に寄せており、素行の悪そうな“怪しげビジュアル”に本人も《セブ島に観光に来ただけです! 信じて下さい!》と書き込み、ネタにしていました」（同前）

ファンからも

《何か買いに来た人みたいになってる。何とはないし、わからないけど》

《お巡りさんこっちこっち!セブ島に潜伏してますよ》

《拘束される前に取材に応じた時の写真って感じ》

など、ツッコミのコメントが殺到してしまった。

こうなると良ちゃんの“ドヤ顔”が目に浮かぶが、仲がいい良ちゃん夫妻は、独特な“間合い”でも知られている。

「2024年10月6日に出演した『お笑いワイドショー マルコポロリ!』（カンテレ）に出演した、妻のゆみのさんは『結婚3年めで、いまだに夜の営みをやったことがないんです』と告白しています。

良ちゃんは小さいころ、家族の仲が悪かったことから、大人になって『子孫は作りたくない。俺の代で（家系を）終わらせたい』という考えを持つようになったことも関係しているのかもしれません。

さらに『奥さんが浮気したり、女性用風俗とか行ったりしても、ぜんぜんいいんです』と、周囲に言っているそうです」（芸能ライター）

セブ島での良ちゃんは、ゆみのさんとどのような時間を過ごしているのだろうか。