小学館のスマホアプリ「マンガワン」に連載されていた『常人仮面』の原作者、一路一こと山本章一氏による過去の性加害が明らかになり、作品が配信停止となった問題。説明もなくペンネームを変え、作品を連載していたとして、小学館も批判にさらされている。

3月2日、同社は文書で、《「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた『アクタージュ act-age』の原作を執筆していたマツキタツヤ氏が、八ツ波樹という別のペンネームでマンガワンにおいて『星霜の心理士』の原作を執筆している件》と発表した。マツキ氏の事件は当時“アクタージュ事件”と呼ばれ、大きな話題となった。

「『アクタージュ』は、2018年から2020年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載されていた人気作品でした。しかし、2020年6月18日の午後8時ごろ、マツキ氏が自転車に乗りながら女子中学生の胸を触るという事案が発生、8月8日に強制わいせつの疑いでマツキ氏は警視庁に逮捕されます。この件は示談、不起訴となりましたが、マツキ氏はこの事件の1時間後にも、別の女子中学生の胸を触っていたことが発覚し、強制わいせつ容疑で再逮捕されました。マツキ氏は起訴され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。執行猶予期間が明けてから、ペンネームを八ツ波樹に改名し、2025年8月より『マンガワン』および『裏サンデー』で『星霜の心理士』を連載していました」（芸能担当記者）

小学館は《八ツ波樹氏の了承のもと公表》として、《今回の発表により過去の事件を掘り起こされ、被害に遭われた方々のお心を傷つけかねない状況が生じていることについては、マンガワン編集部は強い責任を感じており、心よりお詫び申し上げます》としている。

マツキ氏の件は、すでに執行猶予期間が明けているため、同氏が仕事を請け負うこと自体は問題ないといえる。しかしペンネームを変え、過去を隠したような形で連載していたことが、山本氏の件と“構造が同じ”として、批判を浴びている。

「山本氏は、2015年から小学館の『裏サンデー』と『マンガワン』で『堕天作戦』を連載開始しました。2016年からデッサン講師を務めていた、北海道芸術高等学校札幌サテライトキャンパスで、教え子の当時15歳の女子生徒に対する性的暴行に及びました。被害者は2020年に警察に相談しましたが、当時は不同意性交罪が導入される前で成立要件が厳しかったため、暴行については不起訴に。山本氏は裸の写真を撮影した件で、児童買春・児童ポルノ禁止法により略式起訴され30万円の罰金刑を受けました。これにより、2020年2月に『堕天作戦』は連載休止となっています。

その後、被害者と山本氏、そして担当編集者がLINEで話し合い、編集者は150万円を払うことで、被害者に連載再開の許可を求めましたが、拒否されました。被害者は、連載を再開するなら山本氏の逮捕を公表するよう求めましたが、山本氏側が拒否したため、2022年、民事訴訟に発展しました。

同年、山本氏は別名義の『一路一』で『常人仮面』の原作者として連載を開始。これらの事情は、2026年2月になるまで表沙汰になっていませんでした」（同前）

2026年2月20日に民事訴訟の判決が出て、山本氏は敗訴。札幌地方裁判所は山本氏に、1100万円の支払いを命じた。この裁判が報道されたことで、性加害の凄惨な実態が明らかになった。被害者は現在もPTSDに苦しんでおり、裁判中に別名義で連載を継続させたことへの批判が集まっている。そして裁判が進行している中で、マンガワンは同じく過去に性犯罪歴がある原作者の連載をさせていた。

Xでは、犯罪歴のある人物でも、社会復帰のために仕事をすることは必要としながらも、編集部の“隠蔽体質”とも受け取れる姿勢を指摘する声が多い。

《小学館が性犯罪者に名前を変えて活動させてるのは、被害者への配慮ではなくただの隠蔽であり、読書の「選ぶ権利」を奪っている》

《別に過去の犯罪歴あってもいいけどそれ伏せて新しい作家ですって体で作品出しちゃったら応援してる読者はガッカリしちゃうよ》

小学館は《ペンネーム変更は、八ツ波樹氏及び編集部の判断に基づくものであり、被害に遭われた方々のためという意識が一貫してありました》としているが、山本氏の件がなければ、発表されることはあったのだろうか。

「『被害者への配慮』はあったにせよ、やはり売れる作品を産む作者が編集部としては第一で、わざわざ公表する必要はないという判断がなされたのかもしれません。被害者の保護と加害者の更生を両立させるのは、非常に難しい問題だと指摘する声もあります」（前出・芸能担当記者）

一編集部だけでなく、会社全体のモラルが問い直されている。