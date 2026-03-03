3月2日放送の『Nスタ』（TBS系）の異常な画面構成が物議を醸している。

「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）開幕まであと3日に迫ったこの日、番組では侍ジャパンの強化試合に、大谷翔平選手らメジャー組が登場するニュースを紹介しました。京セラドーム大阪からの中継をまじえ、大谷選手の様子を伝えていました」（芸能担当記者）

ここまでは自然な流れだった。だが、問題はその後だ。

「続いて、埼玉県坂戸市の住宅街に産業廃棄物が山積みになっている問題の特集が流されました。住民の苦情や撤去できない事情などを丁寧に説明していましたが、画面左上には『京セラドーム大阪』と表示された大きなワイプ画面が常時、表示され、大谷選手の姿が映り続けていたのです」（同前）

本題とはまったく関係ないにもかかわらず、大谷選手の動きを追う“専用ワイプ”が差し込まれ続ける異例の画面は、この後も続いた。

「宝塚音楽学校の卒業式で涙をぬぐう卒業生のニュースや、富山湾でホタルイカ漁が解禁され、漁師が定置網を引き上げている映像でも、大谷選手のワイプは継続していました。

さらに、静岡県に多いという『山梨さん』という名字を紹介するコーナーでは、大きなワイプが消えず、取材を受けた人の顔が隠れてしまう“本末転倒”な場面までありました」（同前）

VTRの作り手はおろか、出演者まで軽視しているような画面構成に対し、Xでは

《イライラしてきた》

《ワイプで大谷選手の姿をずーっと流し続けてる。かなり…気持ち悪い》

《さすがに野球のワイプいらんだろ》

といったツッコミが寄せられた。芸能プロ関係者が語る。

「一連のニュースの後、CM明けにメインキャスターの井上貴博アナが『ワールド・ベースボール・クラシック。あまり興味がない、という方も多くいらっしゃると思いますが、なんとなく雰囲気を体感していただければと思います』と発言していました。おそらくワイプ演出を意識したコメントだと思われます。

さすがにアメリカ・イスラエルとイランの応酬を伝える国際ニュースでは、ワイプは消えていましたが、とにかく『WBC一色』に強調したい制作側の意図が前面に出すぎた印象です」

さらに番組中、井上アナは、サブキャスターの山形純菜アナに、今回のWBCについて「どんなところが気になっていますか?」と唐突に質問。これに彼女は「……どんな戦いをしてくれるのか、楽しみです」と戸惑いながら受け答えしていた。

「WBCに興味のない人も世の中にはいるわけで、真剣なニュースを報じている際も、つねにワイプで大谷選手の姿を流す理由はないはずと感じた人が多いようです。大谷選手をはじめとした侍ジャパンのメンバーも、こんな形で“ゴリ押し”されるのは嫌なのではないでしょうか」（前出・芸能担当記者）

“推し”のつもりが、反感を買ってしまったようだ。