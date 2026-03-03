市川 栞 キャスター：

ここからは選挙デスクの住田さんと、今月8日投開票の石川県知事選挙の最新情勢をお伝えします。



住田 鉄平 デスク：

テレビ金沢では、北國新聞社などと合同で、2月28日と今月1日に情勢調査を実施しました。調査は、電話とインターネットで行い、1560人から回答を得ました。



今回の知事選は、自民党が大勝した衆院選から10日ほど後に告示されました。

高市首相は2月28日に馳さんの応援で石川県内入りしています。



そうですね。今回の調査でも高市内閣については73.9パーセントと、非常に高い支持率となっていますが、今回の知事選にどう影響するのかが注目されています。

知事選挙の関心度も「大いにある」「ある程度ある」が8割近くで、前回調査よりも上昇した一方、「あまりない」「全くない」が2割弱となっています。



関心が高まっていますね。最新の情勢はどうですか？

こちらは調査結果に取材を加味した支持動向です。現職の馳浩さんと新人の山野之義さんが互角の戦いを展開していまして、新人の黒梅明さんは苦しい戦いとなっています。



支持動向を衆院選の選挙区別に見ていきますと…

大票田となる金沢の石川1区は、引き続き山野さんが強いものの、馳さんが2月の調査より追い上げています。南加賀の石川2区は、ほぼ横一線。金沢より北、能登の石川3区は馳さんが大きくリードする形となっています。



年代別の支持はどうですか？

年代別の支持は、馳さんが10代、20代、40代の他、70代、80代で多くなっています。30代、50代、60代は山野さんが上回っています。



そして、政党別の支持層です。



政党別では馳さんが「自民」支持層の6割をまとめています。この他、「中道」の3割、「維新」の4割、「国民民主」の4割近くに浸透しています。そして、山野さんは「中道」の6割あまり、「維新」の半数近くを固め、「国民民主」の4割強の支持を得ている状況です。「参政党」については、両者ともに3割程度の支持を得ています。

一方、投票する際に「重視する政策」は、先の衆院選でも大きなテーマとなった「経済対策や雇用・賃金」が全体の3割余りを占めて、最も多くなっています。そして「街づくりや地域振興」と「震災復興」がほぼ同じ割合で続いています。

一方で、石川県知事選と同日投開票、現職と新人3人が出馬する金沢市長選挙はどうでしょうか？

住田：こちらは現職の村山卓さんが、これまでの調査と同様、優勢を保っています。その村山さんは「自民」「中道」の6割弱、「国民民主」「維新」の4割前後をまとめています。無党派層からも、候補者の中で最も多い3割あまりの支持を集めています。田中さんは伸び悩み、中内さん、徳野さんは、広がりを欠く展開となっています。

ただ、石川県知事選では約2割、金沢市長選では4割の人が投票先を「まだ決めていないわからない」としていて、今後の情勢は、変わる可能性があります。



いずれの選挙も今月8日に投開票が行われます。

