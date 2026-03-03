北山亘基が2日連続で円陣を担当

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合に臨む。試合前には恒例の円陣を行い、2日連続で北山亘基投手（日本ハム）が担当した。輪に加わった大谷翔平投手（ドジャース）は、前日と異なる新ポーズを見にすると、不思議そうな表情を浮かべていた。

北山は2夜連続で円陣を担当した。前日の試合後には大谷から「明日、お前セレブレーション決めて発表しろ」と無茶ぶりされたことを明かし、大谷がCM出演する「伊藤園」を意識して「お茶点てポーズ」を披露した。

オリックス戦の試合中にはベンチでナインも“新ポーズ”を楽しんだ様子を見せていたが、試合後には不満の声もあがった。大谷からは「もう1回考えてこい」とダメ出しを受け、鈴木誠也外野手（カブス）も「変えるでしょうね。ちょっと不評だったので」と厳しい指摘を受けていた。

一夜明けて緊張の円陣に登場した北山は、選手たちにポーズを指導。右手をくるくる回すような仕草を見せ、ナインからは笑顔が広がった。一方で大谷は目を見開き、困惑とした表情を見せていた。（Full-Count編集部）