¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤¬Íèµ¨¥í¥·¥¢¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤ÈÃÇ¸À¡Ö²æ¡¹¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¡×
¡¡¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Îà¹ÄÄëá¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¥í¥·¥¢Àª¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ°ìÉôÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤ê¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¥í¥·¥¢¤«¤é¤ÏÉüµ¢¤òµá¤á¤ëÀ¼¤äÊÆ¹ñ¤Î½Ð¾ì¶Ø»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤¬»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ï¡¢¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤¬¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¡£¹ÄÄë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏºÍÇ½Ë¤«¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¿À¤Î¤´²Ã¸î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉüµ¢¤òÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¹ñ´ú¤È¹ñ²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¶á¤¤Â¸ºß¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¬µò¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤«À¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£