フジテレビ・堀池亮介アナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新。育休を終えて、仕事復帰していることを報告した。



堀池アナは昨年8月に第1子男児の誕生を伝え、出産にも立ち会ったことをインスタグラムで明かしている。「息子が生まれてすぐに取得した4週間の産後パパ育休、 そして1月中旬から2月末まで取得した今回の育休。 合わせて約2ヶ月半、本当に充実した幸せな時間でした」と振り返る。



フジテレビの男性アナウンサーでは2022年に榎並大二郎アナウンサーが妻のモデル・有村美樹との間に第1子が誕生した際、育児休暇を取得し、当時話題となった。堀池アナは「ずり這いで少しずつ前に進んだり、1人で座れるようになったりと、その一つひとつの息子の成長を毎日そばで見守れたことは、何にも代えがたい宝物です」とパパ目線で成長を見つめられた喜びをつづる。



2月11日の投稿で2月末からの復帰を伝えていた堀池アナ。「支えてくれた家族、温かく見守ってくださった皆さま、そして育休の機会を与えてくれた会社に心から感謝しています。」と周りの協力にも謝意を表す。続けて「家族からもらったパワーを胸に、これからも笑顔で頑張ります！」とギアを入れていた。



これまで堀池アナは浴衣で抱っこの旅行デビューやクリスマスツリーの前に父子2人で座る姿、ベビーカーを押しての散歩風景などをアップしており、 フォロワーからは「家族の優しさがにじみ出ていますね」「素敵なパパ」「テレビで拝見できるのがまた楽しみ」といったコメントが寄せられていた。



