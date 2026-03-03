Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月3日の第1試合に出場する4選手を発表した。この日はレギュラーシーズン突破を争うリーグ6位・TEAM雷電と、同7位・渋谷ABEMASの直接対決。ボーダーラインを挟んだ戦いで明暗はどう分かれるか。

【映像】6位・TEAM雷電 VS 7位・渋谷ABEMAS 注目の直接対決（中継）

2チームの差は162.2ポイント。トップ・3着なら素点込みで70〜80ポイント、トップ・ラスなら100ポイントは詰まるだけに、1日で逆転可能なポイントとしては、200ポイントがぎりぎりのラインだろう。5位以上、8位以下が離れているだけに、残り試合は両チームによる残り1枠をめぐる激しい戦いが繰り広げられそうだ。

【3月3日第1試合】

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人31位 ▲199.0

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人15位 ＋141.4

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）個人13位 ＋150.5

BEAST X・東城りお（連盟）個人18位 ＋52.6

【3月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋898.6（104/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋827.3（110/120）

3位 BEAST X ＋484.0（108/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋127.5（108/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋22.2（108/120）

6位 TEAM雷電 ▲109.7（106/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲271.9（110/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲685.8（106/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

