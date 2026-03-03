タレントの山川恵里佳さんが自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング風景を公開しました。



【写真を見る】【 山川恵里佳 】 ハードなトレーニング動画を披露 「カラダが重い日でもトレーニング後はすっきり！」



山川さんは「その日の体調に合わせてメニューを考えてくださる トレーニング以外にもたくさんの知識いただいてます！」と、トレーナーに感謝の言葉を投稿。





投稿された動画ではまず、両手にダンベルを持ちながら、足を前後に大きく開き、上体をまっすぐに保ちながら、膝を曲げてゆっくりと上体を上下させるエクササイズ。





続いて、うつ伏せになり、おへそを床に着け、手と足を反らした状態で腕を上げ下げするエクササイズ。





そして、仰向けになり、 足を直角に曲げた状態でバンドを巻いて固定し、手にはバランスボールを持ち負荷をかけた状態で、腹筋を鍛えるエクササイズと、ハードな内容に見えます。





それでも山川さんは「カラダが重い日でもトレーニング後はすっきり！」と笑顔でポーズを決め、トレーニングを満喫しているようです。





【担当：芸能情報ステーション】