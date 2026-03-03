『格付けチェック』春SP、28日放送 高橋一生＆三浦大輔＆畑芽育＆一ノ瀬美空ら初参戦【出演者一覧】
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』が28日午後6時30分から放送される。
【番組カット】にっこり笑顔！『芸能人格付けチェック』の司会を務める浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
総勢18人の一流芸能人たちが全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げる。今回も全員が一流芸能人からのスタート。間違えれば、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後には“映す価値なし”となり画面から消えてしまう。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることができるのか。
今回、初挑戦となるのは、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。中田は「プロ野球選手は身体が資本。食べ物とかには1億円以上使っている」と一流をアピール。Mattは、「意外と居酒屋とかも好き。BASICも知っている」と意気込む。そして畑は、「1歳から芸能活動をしていて23年目。長く芸能活動をしているので、一流芸能人としての心持ちはあるんじゃないかなと」と語る。
前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか。他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。
■『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』概要
・3月28日(土)午後6時30分〜10時00分
・出演：
＜司会＞
浜田雅功
＜アシスタント＞
ヒロド歩美
＜ゲスト＞
唐沢寿明、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、三浦大輔、中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、梅澤美波・賀喜遥香・井上和・一ノ瀬美空（乃木坂46）、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、小山慶一郎（NEWS）、中丸雄一
