『葬送のフリーレン』強力な魔族と戦い開幕！レヴォルテや手下も登場 第35話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第7話「神技のレヴォルテ」（通算35話）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。強力な魔族との戦いが始まる物語となる。
【画像】強そうな手下！新たな魔族2人登場 公開された『フリーレン』場面カット
公開されたあらすじは、ゲナウの村を全滅させた魔族、それは四本の腕で剣を自在に振るう強敵“神技のレヴォルテ”とその手下たちだった。フリーレン、フェルン、メトーデの3人は魔族探索のため森へ、シュタルクとゲナウは村民の遺体をノルム騎士団が引き取るまで村に残ることに。そしてそれぞれに、残忍な魔族たちが近づく。
第35話では、いよいよ強敵“神技のレヴォルテ”たちとの戦いがスタート。メトーデの解析によって浮かび上がった四刀流の敵影に警戒を高める5人は、魔族を探索するフリーレン、フェルン、メトーデと、村人たちの遺体を守るために村に残るシュタルク、ゲナウの二手に分かれて行動することに。
解禁された場面カットでは、それぞれの緊迫感溢れる表情が描写され、さらにレヴォルテや手下の魔族たちの姿も。“神技のレヴォルテ”との激突が始まる第35話「神技のレヴォルテ」がついに描かれる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】強そうな手下！新たな魔族2人登場 公開された『フリーレン』場面カット
公開されたあらすじは、ゲナウの村を全滅させた魔族、それは四本の腕で剣を自在に振るう強敵“神技のレヴォルテ”とその手下たちだった。フリーレン、フェルン、メトーデの3人は魔族探索のため森へ、シュタルクとゲナウは村民の遺体をノルム騎士団が引き取るまで村に残ることに。そしてそれぞれに、残忍な魔族たちが近づく。
解禁された場面カットでは、それぞれの緊迫感溢れる表情が描写され、さらにレヴォルテや手下の魔族たちの姿も。“神技のレヴォルテ”との激突が始まる第35話「神技のレヴォルテ」がついに描かれる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優