和食の必需品ワサビが高騰　「1〜2割」値上げ…しょうがも　日本食ブームで世界中で需要高か　アキダイ社長「産地の異常気象」

バーナーでこんがりとあぶったトロ。

そのトロにネギトロを重ね、仕上げにはこんもりとわさびをのせ、完成した海鮮丼。

お客さんから追加オーダーが入るほど海鮮丼の重要な脇役となっているわさびを巡り今、悲鳴が上がっています。

まぐろ丼や 恵み・三品智輝店長：

メインであるマグロも値上がりが激しい。全体的に値上がりしているけど、特にわさびが値段上がっている。

ランチ時の東京・千代田区、低価格で味わえる新鮮な海鮮丼が自慢のお店「まぐろ丼や 恵み」。

この店舗では、1日に約1kgもの国産の粉わさびを使用するといいます。

まぐろ丼や恵み・三品智輝店長：

前年に比べて1〜2割ほど上がっている。300〜400円のものが500〜600円に上がっている。

さらに、「しょうがも前年に比べて1、2割上がっているイメージがある。昨今の日本食ブームで世界中で需要が高まっているので、どうしても日本でも取り寄せる際にかなり値段が上がってしまっている」と、わさびに加え、しょうがも値上げしているというのです。

実際に1kg当たりの卸売価格を見てみると、前年同時期に比べ、わさびは7割近く上がり、しょうがも1割高くなっています。

都内のスーパーでも、2025年の春に300円ほどだったワサビが、夏から徐々に価格が上昇。

現在は2倍以上の680円ほどに。

アキダイ 関町本店・秋葉弘道社長：

（原因は）異常気象、産地の方の。夏の高温の影響で、しょうがも非常に高い。価格でいうと大体3割ぐらい、軒並みずっと高い状態が続いてる。たぶん異例だと思います。40年近く業界にいるけど、今シーズンのしょうがの高値は過去にないかな。

秋葉社長によると、今後も当分の間わさびの高値は続くものの、しょうがは少しずつ落ち着き始めているとしています。