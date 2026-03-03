TBS NEWS DIG Powered by JNN

関東の山沿いと東北〜北海道の太平洋側は大雪のおそれ

東京は冷たい雨ですが、関東の山沿いと東北から北海道の太平洋側は、あすにかけて湿った大雪のおそれがあるでしょう。

【大雪と雨のシミュレーション】3日午後9時〜5日午前3時まで

低気圧が発達しながら太平洋側をすすむため、こんやは関東の山沿いと東北の太平洋側で大雪のおそれがあります。こんやは皆既月食ですが、九州や四国の太平洋側、瀬戸内では晴れて見られそうです。

北海道50センチ、東北40センチ、関東山沿い30センチ

あすは低気圧が北日本に接近するため、北海道の太平洋側と東北の太平洋側は平地でも大雪の所があるでしょう。湿った重たい雪なので、電線着雪により、停電が起きる可能性もあります。あす夕方までに多いところで、北海道は50センチ、東北は40センチ、関東の山沿いは30センチの雪が降りそうです。

一方、東海から九州は天気は回復して晴れる見込みです。関東も朝まで平地では雨が残りますが、日中は晴れて青空が広がるでしょう。

花粉の飛散ピーク　多く飛ぶ予想

東日本や西日本はスギ花粉の飛散のピークを迎えていますが、あすも非常に多いか極めて多く飛ぶ予想です。雨上がりの日は爆発的に飛散する傾向があるので、お気をつけください。

東京など関東はきょうより暖かく

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　： 3℃　釧路： 3℃
青森　： 6℃　盛岡： 5℃
仙台　： 7℃　新潟：10℃
長野　： 9℃　金沢： 8℃
名古屋：13℃　東京：14℃
大阪　：12℃　岡山：12℃
広島　：13℃　松江：10℃
高知　：17℃　福岡：13℃
鹿児島：20℃　那覇：23℃

きょうと同じくらいの所が多いですが、東京など関東はきょうより暖かくなるでしょう。