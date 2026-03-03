元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（36）が3日、自身のインスタグラムを更新。元日に誕生を報告した第1子長女のお宮参りを報告した。

「娘のお宮参りへ」と着物姿で報告。「一瞬一瞬が、忘れられない大切な思い出。みんなを笑顔にして、幸せを運んでくれる存在…日々、可愛いと幸せを更新中」と喜びをつづった。

「お祝い着とお着物は私が宝塚を卒業してすぐからずーっとお世話になっている、信頼と安心、そして優しさに溢れる ブライダルHIROさん 迷うことなく選んだピンク色の加賀友禅の色留袖 お祝い着の赤も映えて、とても嬉しかった…」と記した。

「#そんな今日は初節句」「#やることいっぱい」「#行事と予防接種で一年があっという間に終わるだろう」と添えた。

この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「ママになっても素敵です」「お着物素敵です」などのコメントが寄せられている。

実咲は2009年、宝塚歌劇団に95期生として入団。宙組公演「薔薇に降る雨／Amour それは…」で初舞台を踏み、花組に配属。その後、2012年に宙組へと組替えとなり、宙組トップ娘役に就任。2017年4月、「王妃の館／VIVA! FESTA!」をもって退団。退団後は舞台を中心に活動を続けている。

プライベートでは2023年8月に舞台・ミュージカルを中心に活躍する俳優の廣瀬友祐と結婚。昨年10月に第1子妊娠を公表し、今年元日に長女の誕生を報告していた。