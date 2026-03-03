給食当番の白衣共有廃止相次ぐ　洗剤や柔軟剤の“香害”指摘を受け福井市が判断　都内の親からも“気を遣う”の声

取材班が訪れたのは、福井市にある日之出小学校。

給食を配膳する作業で気になる点がありました。

子供たちは白衣ではなく、それぞれ自由なデザインのエプロンをつけています。

日之出小学校ではこれまで、白衣を共有して使い、毎週当番が交代するタイミングで家に持ち帰って洗濯し、また次の当番が使うという流れでした。しかし…。

福井市 日之出小学校・岩佐直美校長：

去年の4月から個人でエプロンを持ってくるように。他人のにおいで気分が悪くなったり、学校に行けなくなる子がいると聞いた。

福井市は2024年7月、におい問題への配慮から、学校ごとの判断に基づき個人エプロンの使用を認めると各学校に通知したのです。

福井市保健給食課・酒井菜摘栄養士：

“香害”＝香りの害で体調不良を訴えたり。アフターコロナになっても着るものの共用は時代に合ってないのでは。

児童数が県内最多の森田小学校も、保護者に対し、「各家庭の洗剤・柔軟剤等の“におい”などを起因とする健康被害への懸念や白衣を共用することへの不安の声が寄せられています」と通知したといいます。

森田小学校では、新年度から個人エプロンに変更することを決定。

都内の小学校に子供を通わせる親たちも、白衣の洗濯には気を使っていました。

街では、「家で使っている柔軟剤を使わない方がいいかなと思ったことがある」「柔軟剤とか強いのは使わないようにしている。各家庭いろんな香りを使われている方がいるので」などの声が聞かれました。

“脱・共用白衣”の動きについて、教育評論家の尾木直樹さんは「時代の流れというか、当然の方向だと思う。においに敏感な子供たちもいますし、健康被害をどう防いでいくかということは教育的に大きなテーマ」と見ています。