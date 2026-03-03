愛情表現を素直に受け取らない柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で876万回再生を突破し、「めっちゃ嫌そうで草w」「面倒くさそうで笑った」「されるがままで可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お姉ちゃんが柴犬に『チュー』をしまくった結果→わかりやす過ぎる『まさかの表情』】

お姉ちゃんに絡まれまくって…

YouTubeチャンネル「柴犬 福 -shibainu Fuku -」の投稿主さんは、柴犬の『福』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回投稿したのは、福ちゃんと『お姉ちゃん』のあるワンシーンです。

お姉ちゃんは、福ちゃんのことを溺愛しているそう。この日は、福ちゃんへの愛が収まらず、ついつい「ウザ絡み」をしてしまったといいます。福ちゃんの体を抱きしめて、チューを繰り出すお姉ちゃん。すると、福ちゃんは…。

お姉ちゃんからのキスが嫌だったのか、鼻に皺を寄せて「ムキ顔」に！！歯茎を見せて怒ってしまったのでした。

すべてを諦めて無抵抗に！？

それでも、お姉ちゃんはキスを繰り返したそうです。やっとキスが終わると、福ちゃんはあからさまに嫌そうな表情で体を引いたとか。

そんな福ちゃんも可愛かったのか、再びキスをするお姉ちゃん…。福ちゃんの目には諦めと落胆が浮かび、口元は怒りで再び皺だらけになってしまいました。

しかし、その抵抗は最初よりトーンダウンしている模様。ムキっとしながらも、ちょっぴり期待してしまっていたのかもしれません…♪

福ちゃんは、普段から家族全員に溺愛されているのだそう。とくに、離れて暮らしているお姉ちゃんは、福ちゃんを非常に可愛がっているといいます。

福ちゃんとお姉ちゃんの可愛い攻防戦に、思わずホッコリした人は多い様子。「やりたくなる気持ちすっごくわかります」「なんで柴犬のムキ顔って可愛いんだろう…」「愛されるって結構大変だな」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬 福 -shibainu Fuku -」には、福ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬 福 -shibainu Fuku -」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。