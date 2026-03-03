オリンピックで金メダルを獲得した、深田茉莉選手。きょう地元で4年後の金メダル獲得を宣言しました。

大勢の市民に出迎えられながら地元、愛知県みよし市に姿を見せた深田茉莉選手。ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイルで、冬季オリンピック日本女子史上最年少となる金メダルを獲得。

「本当に金メダルとったのかなと…」

（深田茉莉選手 19歳）

Q.金メダルが決まった瞬間の思いは？

「直後はなかなか信じられなかったというか、本当に金メダルとったのかなと思いました」

小山祐市長から、今回新たに創設された「特別市民栄光賞」が贈られました。



（深田茉莉選手 19歳）

「自分の最大の目標は、ビッグエアとスロープスタイルで金メダルを取るということ。次のオリンピックでしっかり回収したい」

深田選手は、地元からの力強い応援に感謝を伝えるとともに4年後のオリンピックでの金メダル獲得を目標に掲げ、会場に詰めかけた市民たちから大きな声援を受けていました。