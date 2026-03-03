「こんな逸材どこから…」畑芽育、話題の映画『This is I』で主演を務めた望月春希を絶賛

3月2日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、Netflix映画『This is I』で主演を務める俳優・望月春希を絶賛した。

【関連】畑芽育、プライベートで“デカ男”芸人のイベントに参加し大興奮「最高にキュンキュン」

番組内で、畑は自身のおすすめの作品として、“エアあやや”の口パクモノマネで一世を風靡したタレント・はるな愛の実話を元にしたNetflix映画『This is I』を挙げた。

続けて、「だいぶ衝撃を受けまして。っていうのも、主演の望月春希さんは18歳。で、オーディションで選ばれたらしいんですが」「はるな愛さんを演じてるんですけど。もうね、すごい。すごいよ。見たらわかるけど。そっくりそのまま。完全に形態模写しているというか」とコメント。

さらに、「18歳でしょ？こんな逸材どこから探し出してきたんだろうって。Netflixってすごいなって思いました」「結構ハードな作品だと思うんですけど。しかも難しいテーマでもあるから、色々考えて演じ切らないといけない、難しかったと思うんですけど、完璧にやりこなしていてすごかったな」と絶賛していた。