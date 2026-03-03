NTTドコモは、「iPhone 17e」と新型「iPad Air」を3月11日に発売する。予約受付は4日23時15分に始まる。価格は未定。ドコモオンラインショップやahamoサイト、ドコモホームページ、ドコモ販売店で購入できる。

iPhone 17e」

アップルが2日に発表したiPhone 17eは、前モデルの「iPhone 16e」から最小容量が128GB→256GBに倍増。

チップセットには「A19チップ」を採用。「iPhone 17」のものと同名だが、GPUコア数は5コア→4コアへ削減されている。

カメラ周りの基本スペックは前世代を踏襲。背面には4800万画素のFusionカメラ、前面には1200万画素のTrueDepthカメラが配置される。

ソフトウェア面での進化として、前面／背面両方のカメラでポートレートモードが強化された。「フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート」を利用できる。

画面はSuper Retina XDRディスプレイ。6.1インチのOLEDで、解像度は2532×1170。大きさやスペックは前モデルと同等。

前面ガラスは「Ceramic Shield」→「Ceramic Shield 2」へ刷新。耐擦傷性能と反射防止性能が向上するコーティングが施されている。

また、磁力でワイヤレス充電器や対応アクセサリーを装着できる「MagSafe」に対応し、最大20WのMagSafeワイヤレス充電ができる。

大きさは146.7mm×71.5mm×7.80mmで、前モデルと同じ。重さは167g→169gに微増した。

SIMについては、ほかのiPhone 17シリーズやiPhone Airと同様、国内向けモデルはeSIM専用。

iPad Air

新型「iPad Air」も2日に登場した。画面サイズは11インチ／13インチ、ストレージは128GB／256GB／512GB／1TB。

チップセットは「M4」チップで、8コアCPUと9コアGPUを備える。搭載するユニファイドメモリーの容量は12GB、帯域幅は120GB/s。iPad Air (M3)のメモリー容量は8GB、帯域幅は100GB/sだった。

ワイヤレスネットワークチップに「N1」を搭載し、Wi-Fi 7やBluetooth 6、Threadに対応する。

また、セルラーモデムとして搭載する「C1X」により、セルラーデータのパフォーマンスは最大50％向上し、消費電力は最大30％削減された。

前面カメラは横向きの縁に配置され、センターフレーム対応となっている。横向きのステレオスピーカーも搭載された。

家族まとめてキャンペーン

iPhone 17eとiPad Air (M4)は「家族まとめてキャンペーン」の対象機種。「ファミリー割引」グループ内で2台の対象機種を同月内・同一店舗で購入すると、dポイント（期間・用途限定）が最大5000ポイント進呈される。