卒業シーズンを迎えている県内。Ｎスタやまがたでも連日卒業式の話題をお届けしていますが、きょう取材したのは新庄南高校の卒業式です。

【写真を見る】創立111年、最後の卒業式 4月から統合する新庄南高校 校歌が歌われるのもホームルームも最後...卒業生たちの思いは次の世代に（山形）

この高校は、統合により卒業式が行われるのはきょうが最後です。

森 美千子 校長「新庄南高等学校、最後の校長式辞とさせていただきます」

創立から１１１年、およそ２万人の卒業生を社会に送り出してきた新庄南高校。４月からは新庄北高校と統合し、新庄志誠館高校として生まれ変わります。

新庄志誠館高校は現在の新庄北高校の校舎が使われるため、この校び舎で卒業式が行われるのはこれが最後です。

田口慈文 会長「３年間の中で私が１番印象に残っているのは、最後の新南祭です」

去年の文化祭で制作された、全校生徒の手形が押されたポスターには生徒たち一人一人の高校に対する思いが込められています。

田口慈文 会長「みんなと過ごした時間は自分にとって一生の財産です。みんなは僕にとって最高の友達です。３年間本当にありがとう」

■最後のホームルーム





佐藤友美アナウンサー「卒業式が終わった後は、教室に移り、新庄南高校としての最後のホームルームです」

「誰かに感謝をする気持ちも、これは変わらないでずっといてほしい。約束な。必ず今日お家に帰ったら、言葉でお礼を伝えてほしい」

卒業生「弁当をあけたら紙入っていて、進学先に行っても見守ってるからねとか、なんかあったら戻ってきていいよとか書いていました。泣きそうでした」

■親子で新庄南高校を卒業

こちらの生徒は、母親も新庄南高校の卒業生だといいます。

２０年前に卒業した保護者「制服も新しくなったので、デザインが可愛くなったねとかいいなという話をしていました」





卒業生「後輩の制服がもう違うから本当に学校が終わるんだなと思った。親子で通った学校が閉校するのも悲しいです」

答辞で、思いが溢れ出たこちらの卒業生は。

田口慈文 会長「新庄南に入って、素晴らしい友達と会えて充実した学校生活を送れました。みんな本当に俺と関わってくれたり、笑わせてくれたりしてありがとう」

■校歌が歌われるのも最後

新庄南高校の校歌が歌われるのも、これで最後です。

田口慈文 会長「校歌を歌ったときは、終わりを感じるというか最後ということをかみしめながら頑張って歌いました」

４月に誕生する新庄志誠館高校の校歌には、新庄南高校の歌詞も引用されています。

卒業生たちの思いは、次の世代にも受け継がれます。