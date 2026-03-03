2月10日、手取川に油が混入し、石川県内13の自治体への水道水の供給が一時停止された問題。

その後、上流沿いにある事業者が油を流出させたと県に報告しましたが、油の成分を分析した結果、事業者が流出させた油と同じか断定できなかったとしています。

白山市を流れる手取川では2月10日、油が検出され、県は鶴来浄水場から金沢市など13の自治体への水道水の供給を一時停止しました。

その後、上流の直海谷川沿いにある事業所から県におよそ100リットルの油を流出させたと報告があり、県が採取した水に含まれる油の成分と一致するか分析を進めていました。

事業所から油流出の報告も「成分一致と断定できず」

調査の結果、油の成分は類似しているものの、油が外気に触れたことで成分の一部が揮発したとみられ、事業所から流出した油と同じかどうかは特定できなかったとしました。

石川県の会見「断定できなければ公表は差し控える。油を流出させたことだけをもって企業の処分はできない」

2月24日以降は、油のにおいは確認されておらず、県は油の流入源を特定できないまま、一連の調査を終えるとしています。