シン・ロジカルシンキング

■問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術

価格：990円【50％OFF】

問いかけの作法


問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術

チームの主体性と創造性を発揮したい、すべてのマネージャー必携!

ベストセラー『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』の著者による最新作

仲間と力を合わせ、チームで成果を出すためには、周囲に投げかける「問いかけ」の質を変えることが重要です。

著者の長年の研究と実績をもとにノウハウ化された、チームの眠っているポテンシャルを最大限に発揮させるための「問いかけ」の実践的指南書!

■シン・ロジカルシンキング

価格：1,265円【50％OFF】

シン・ロジカルシンキング


シン・ロジカルシンキング

★Amazon売れ筋ランキング1位！

本＞ビジネス・経済＞ビジネス実用＞環境とビジネス（2024/07/23調べ)

生成AIの時代だからこそ必要な「考える力」をアップデートしよう！

デロイトトーマツで上位数パーセントの人材に限られる最高評価を4年連続で獲得、

同グループでロジカルシンキング研修講師も担当する気鋭の戦略コンサルタントが教える！

相手も自分も腹落ちさせる、あらゆる業種で役に立つ、思考の「型」

ベストセラー『目的ドリブンの思考法』著者、待望の第２作！

■ビジネスフレームワークの教科書　アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55

価格：1,100円【44％OFF】

ビジネスフレームワークの教科書アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55


ビジネスフレームワークの教科書　アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55

「何か、いい案ない？」に応える最強フレームワーク集！

※この電子書籍は、「固定レイアウト型」で配信されております。説明文の最後の「固定レイアウト型に関する注意事項」を必ずお読みください。

どこへ行っても

通用する

一生もののスキル！

【基本】＋【図解】＋【事例】で１つずつ丁寧に解説！

さまざまなシーンで活用できます。

■７つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術

価格：1,045円【60％OFF】

７つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術


７つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術

◆決算書は経済ニュース以上の情報の宝庫です

投資をする際にも、自身のビジネスにも、ニュースのようにも、活用ができます

◆企業が開示する情報はいわゆる財務三表だけではありません

有価証券報告書、決算説明会資料、統合報告書、

個人投資家向け説明会資料等、決算に関する資料すべてを

本書では「決算書」と定義しています

ただし「決算書を読む」というのは手段にすぎません

■人生で読んでおいた方がいいビジネス書75冊

価格：935円【44％OFF】

人生で読んでおいた方がいいビジネス書75冊


人生で読んでおいた方がいいビジネス書75冊

【なぜ、読書は成功のための最有力手段なのか？】

〈本書の内容〉

これまでに読破したビジネス書は30,000冊。

元Amazonのカリスマバイヤーにして、メールマガジン『ビジネスブックマラソン』編集長。

日本随一のビジネス書の目利きとして知られる著者による「最速で成長するための」ビジネス書ガイド。

