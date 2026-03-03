お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（４０）とリリー（４１）が３日、都内で行われた「その肥満、肥満症かも！」プロジェクト発表会に出演。昨年は３カ月で体重が約２０キロ減というダイエットに成功した盛山だが、冒頭から「若干、リバウンド中というのもお伝えしたい」と告白した。

トークイベントでは、盛山の高校時からの体重推移グラフが公開され「世界一どうでもいいグラフだと思います」と苦笑い。２０代で最高体重が１２５キロに達し、「こんなヤツがお笑いで成功するわけがない」と自虐的にツッコんでいた。

ダイエットを経て盛山は「周りは悪気なく『太った』とか『痩せた』とか行ってくる。これを機に他人を見て、ふくよかだなと思っても絶対に言わないようになった。痩せた用途悩んでいる人は、ずっと気にしていると思うので」と心境の変化を明かした。

だが、隣でうなずいていたリリーが即座に盛山を「太った？最近、太ったかなと…」とイジると、盛山は「おまえ、話聞いてた！？そやから金髪ってろくなヤツいないんですよ。こういう邪悪な人間がいるんですよ！」とブチ切れて場内の笑いを誘っていた。