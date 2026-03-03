【最大70%OFF】春直前大セールが3/9まで実施中！『生殖記』『探偵小石は恋しない』など、話題の小説もオトクに買えちゃいます！
Kindleでは春直前大セールが3/9まで実施中！ 最近話題になっていた書籍も割引になっています。今回は小説を厳選してご紹介！
ぎんなみ商店街の事件簿Ｂｒｏｔｈｅｒ編
■生殖記
価格：1,178円【30％OFF】
生殖記
『正欲』から３年半ぶりとなる最新長篇。
とある家電メーカー総務部勤務の尚成は、同僚と二個体で新宿の量販店に来ています。
体組成計を買うため――ではなく、寿命を効率よく消費するために。
この本は、そんなヒトのオス個体に宿る◯◯目線の、おそらく誰も読んだことのない文字列の集積です。
■探偵小石は恋しない
価格：1,178【30％OFF】円
探偵小石は恋しない
ネタバレ厳禁。驚愕体験の本格ミステリ！
小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて──。
■ぎんなみ商店街の事件簿 Ｂｒｏｔｈｅｒ編
価格：562円【30％OFF】
ぎんなみ商店街の事件簿 Ｂｒｏｔｈｅｒ編
どちらから読む？ かつてない読書体験！
古き良き商店街で起きた不穏な事件に四兄弟が挑む！ 〈Sister編〉では三姉妹が探偵役。手がかりは同じでも、導き出される真相はまったく別で……事件に隠された、もうひとつの真実を知るには〈Sister編〉との両面読みがオススメです！。
■有罪、とＡＩは告げた
価格：547円【30％OFF】
有罪、とＡＩは告げた
半歩先のリアルを描くリーガル・サスペンス！
東京地方裁判所の新人裁判官・高遠寺円は、日々の業務に忙殺されていた。公判、証人尋問、証拠や鑑定書の読み込み、判例の抽出、判決文作成と徹夜が続く。
東京高裁総括判事・寺脇に呼び出された円は、中国から提供された「ＡＩ裁判官」の検証を命じられる。〈法神2〉と名付けられたそれに過去の裁判記録を入力すると、裁判官の思考を〈再現〉し、出力するというのだ。果たして〈法神〉が一瞬で作成した判決文は、裁判官が徹夜し苦労して書き上げたものと遜色なく、判決も全く同じものだった。業務の目覚ましい効率化は、全国の裁判官の福音となる。しかし円は〈法神〉の導入に懐疑的だ。周囲が絶賛すればするほどＡＩ裁判官に対する警戒心が増していく。
■変な家 文庫版
価格：539円【22％OFF】
変な家 文庫版
2024年3月15日より映画公開！
雨穴デビュー作『変な家』ついに文庫化！
設計士栗原による「文庫版あとがき」も追加収録
知人が購入を検討している都内の中古一軒家。 開放的で明るい内装の、ごくありふれた物件に思えたが、間取り図に 「謎の空間」が存在していた。知り合いの設計士にその間取り図を見せると、 この家は、 そこかしこに 「奇妙な違和感」が存在すると言う。
不可解な間取りの真相とは!?
突如消えた元住人は一体何者!?
YouTubeで話題となった 「変な家」の全ての謎が解き明かされる完全版、ついに文庫化。
本書のキーマン・設計士栗原による文庫版あとがきも収録。
※本ページで紹介する情報は、2026年3月3日12時現在のものです。
