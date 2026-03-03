流通経済大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用した疑いがあることを発表し、千葉県内で記者会見を開いた。調査の結果、部員５人が「大麻と認識したリキッド」の使用を認めたため、危機管理宅策本部専門部会を設置し、警察への対応などに当たっているという。サッカー部は予定されていた合宿を含めて無期限の活動停止となり、中野雄二監督は当面の職務停止となる。

大学によると２月上旬に、学外において、サッカー部員の違法薬物使用に関する噂があるとの情報が中野監督に寄せられ、一部スタッフが寮内を確認。さらに、２４日により具体性のある情報が提供されたため、２６日に複数の部員に簡易の薬物検査や調査を実施し、１人から陽性反応が出たという。また、ヒアリングで部員５人が使用を認めたため、２７日に茨城県警の任意の事情聴取を受けた。さらに、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで２８日に男子サッカー部寮が家宅捜索を受けた。

使用した薬物について、鈴木麻里子副学長は「（当該学生からは）リキッドという言葉が出ている」「５名とも大麻と認識して使用したと聞いている。ただ、警察と協力しているので、確定的には申し上げられない」と説明。龍ケ崎内に５カ所ある学生寮のうち２カ所で計３部屋が家宅捜索を受けたという。

サッカー部は現時点で２４９人の部員が所属し７チームで活動しているが、今後、部員全員にヒアリング調査を行うという。会見では廃部の可能性についても質問が及んだが、片山直登学長は「検討はしてないが、現在の状況から大きな進展があれば（検討するかもしれない）」と話すにとどめた。

同部は全日本大学選手権でも２回の優勝経験のある強豪。２２年カタールＷ杯に出場した日本代表ＭＦ守田英正（スポルティング）ら多くのプロ選手を輩出しており、サッカー界に激震が走った。