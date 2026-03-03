【芸人特集】10万部の増刷が決まった若林さんの『青天』など、いろんな芸人さんの著作をBOOK☆WALKERで読もう！【BOOK☆WALKER】
事前重版があったのにも関わらず店頭から蒸発（出版用語であっという間に売り切れてしまうこと）した『青天』。いろんな芸人さんの作品が出版され、一つのジャンルとしても成立している、といっても過言ではありません。小説からエッセイまで、人気の作品を厳選してご紹介します。
ただ君に幸あらんことを
■青天
価格：1,901円
青天
オードリー・若林正恭、初小説！
人にぶつかっていないと、自分が生きているかどうかよくわからなくなる――
総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年２回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高３の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち破れた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。
青春の苦みと悦びに満ちた、著者渾身の初小説。
■ただ君に幸あらんことを
価格：1,760円
ただ君に幸あらんことを
夫と妻、兄と妹、母と息子、そして受験。ラランド・ニシダ待望の第二作。
―――
【収録作品】
「国民的未亡人」
国民の誰もが知るスター俳優であった夫を亡くした私は、一般人にして有名「未亡人」となった。
夫との美しい思い出とともに逗子で静かな暮らしを送っていたが、三回忌を迎え、ＴＶの追悼特番に出演するため東京へ向かう。
「ただ君に幸あらんことを」
大学受験期に僕が母から受けてきた酷い仕打ちを、今は六歳下の妹が受けている。
一人暮らしの家に妹を避難させ、母との間に入って守ろうとするが、僕自身の傷がうずき出していた。
■生きとるわ
価格：2,200円
生きとるわ
又吉直樹6年ぶりの長編小説！
「生きる」とは、こんなにもやりきれなくて、おかしい――
累計354万部『火花』から10年後に書き上げた、新たなる代表作！
公認会計士として傍目には順調な生活を送っている岡田。
しかし、高校時代の仲間だった横井に500万円を貸したことから、その人生は狂い始める。横井は他の仲間たちからも借金を重ねたあげく、姿をくらましていた。
阪神タイガースのセ・リーグ優勝が決まった夜、岡田は大阪・道頓堀で偶然横井と再会する。
貸した金を取り戻そうとする岡田は、逆にさらなるドツボにはまっていく……
人間の「闇」と、「笑い」を両立させた奇跡的作品！
■耳たぷ
価格：1,485円
耳たぷ
独特の観察眼で心模様を描いた恋愛短編集。
ジャルジャル福徳秀介の独特の観察眼で恋模様を描いた、きらめく万華鏡のような短編集。書き下ろしを含む全24話を収録。
読売中高生新聞での連載中、「福徳さん、私の学生時代に隣にいた？」などと読者から驚きと共感の声が多数寄せられるほど、10代の恋の微細な感情を照らし出してきた作品を収録しています。また、大学生から社会人の恋愛の機微を描いた作品や、大人になってからあの頃の恋煩いを振り返る作品など、様々な角度で恋する人の心模様に光を当てていく、万華鏡のような短編集です。
巻末には各話への著者あとがきもついており、読み応えもたっぷりです。
■なんなん自分
価格：1,870円
なんなん自分
待望の初エッセイ！ 書き下ろし26編を含む、300ページ超の意欲作
些細なことが気になるが、注意する勇敢さはない。
微弱な正義と自意識とビビりのあいだで揺れ続けて五十前。
ボケの鬼才にして世間に対してはツッコミ気質のダイアン・ユースケが送る、初エッセイ！
本書は、ユースケ氏の初著作となるエッセイ集です。
日常の出来事をはじめ、幼少期、学生時代、M-1グランプリ、家族、ラジオなど、さまざまなテーマや状況下で感じた思いを、ユースケ氏ならではの柔らかな文体と軽妙なテンポが光る文章で書き綴ります。
書き下ろし26編を含む40編を収録し、300ページを超える圧巻ボリューム。
読み応えたっぷりの一冊となっています！
※本ページで紹介する情報は、2026年3月3日12時現在のものです。
