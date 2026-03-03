◆強化試合 ソフトバンクＢ組１―５台湾代表（３日、ＳＯＫＫＥＮ）

台湾代表の張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）投手が３日、所属するソフトバンクのＢ組相手に好投した。ＷＢＣ１次ラウンド初戦（５日、オーストラリア代表戦）まで２日に迫ったこの日、先発で登板。１回２奪三振無失点で終えた。

ソフトバンクに所属する育成２年目の２０歳。本大会に向けて「ただの試合ではなくて、台湾を背負っている。大きな試合だと思って調整をしてきた」と、高い出力を誇る直球で押した。斉藤和巳２軍監督は「しっかり調整してやっているなと、敵ながら安心して見られた。こっちにいる時も、きょうくらいの投球をしてくれたら安心です」と笑顔交じりに好投をたたえた。

斉藤２軍監督は「プレッシャーがないところには成長はない。なにか自信にして日本に帰ってきた時に最高のパフォーマンスを見せてくれることが一番、我々が望んでいるところ。彼にとっては、野球人生にとっても大きなチャンスかなと捉えている」とエール。応えるように「きょうの試合は、調整できる最後のチャンスだと思って、かなり自分にプレッシャーをかけた。いい結果になったと思う」と、確かな手応えとともに本戦に臨む。