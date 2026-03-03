¤¬¤óÍÞÀ©¤È¥µ¥×¥êÈÎÇäµ¿¤¤¡¡2¿ÍºÆÂáÊá¡¢Á´¹ñ¤Ç18²¯±ß
¡¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¡Ö¤¬¤ó¤ÎÍÞÀ©ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀëÅÁ¤·ÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï3Æü¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·ò¹¯¿©ÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥á¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎÂåÉ½¸Þ¾ò½ÓÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¡áÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¡á¤éÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê62¡Ë¤âÂáÊá¡£Á´¹ñ¤Ç1Ëü¿ÍÄ¶¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìó18²¯5ÀéËü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¥µ¥×¥ê¤Ï¡Ö½Ö²ê¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒiGS¡×¡£2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¹âÎð¼Ô¤ò½¸¤á¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤äÇòÆâ¾ã¤Ë¸ú¤¯¤È¤âÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ¾ë¡¢Âçºå¡¢²Æì¤Î³ÆÉÜ¸©¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò³ÎÇ§¡£Â¾¤Ë´ØÀ¾¤ä¶å½£¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¥µ¥×¥ê¤ò¡Ö¿©¤Ù¤ë¹³¤¬¤óºÞ¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¸Þ¾òÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£