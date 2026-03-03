大人気絵本「ノンタン」シリーズを発行する株式会社偕成社は３日、２０２６年で５０周年を迎えたことを受け、記念の展覧会や７年ぶりとなる新刊の発売などを発表した。

ノンタンは３９点の絵本、１点のかるたを刊行する、累計３５００万部を誇る人気シリーズ。１２点がミリオンセラーとなっており、さらにそのうち５点がダブルミリオンセラーを達成している。これは日本のシリーズ絵本の中で、最多となっている。

主人公は白いねこの男の子、ノンタン。子どもらしさあふれるノンタンは、ときにいたずらをしたり、お友だちと仲良くできなかったり、妹にやさしくできなかったりするが、いつでも元気いっぱい。そんなノンタンとお友だちの、楽しい日常を描く絵本シリーズだ。

８月には７年ぶりとなる新刊を発売する。タイトルは「ノンタンのおうち」。ひらくと３つの部屋が現れおうちになる、立体しかけ絵本となっている。また、７月１８日からは、立川にある「ＰＬＡＹ！ ＭＵＳＥＵＭ」で「誕生５０周年記念 ノンタン ずっとともだち！！！」を開催する。

その他、公式サイトが５０周年にあわせてリニューアルされ、佐々木俊氏がデザインした５０周年記念ロゴも発表された。