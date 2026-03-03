【WWE】ELIMINATION CHAMBER（2月28日・日本時間3月1日／イリノイ・シカゴ）

【映像】“美人枠”2人を金網で蹂躙

大一番に登場した日本人ヒール女子レスラーが、“美人枠”の2人を金網で“グリグリ”と蹂躙。美人キャラが一転、“悶絶ヘン顔”モードで蹂躙される姿に、異例ともいえる「レッツゴー！」の大チャントが巻き起こった。

WWEのビッグマッチ「イリミネーション・チェンバー」が開催。女子チェンバー戦には日本人スーパースター唯一となるアスカが参戦し大暴れ。2対1の局面で「ブルドッキング・ヘッドロッグ＋ネックブリーカー」の同時合わせ技、さらには2人を金網で”グリグリ”責め立てる拷問プレイと、テクニック＆ラフの両面で見せた。

予選を勝ち抜いたリア・リプリー、ティファニー・ストラットン、アスカ、アレクサ・ブリス、キアナ・ジェームス、ラケル・ロドリゲスの6人が参戦。アスカはポット3番手でリングインすると、ドアオープンと同時にキアナのスピアー奇襲を受ける散々な立ち上がりだった。しかしハイキック一撃で打開に成功すると、「おめえじゃねぇ、コノヤロ〜」とブチ切れモードでポットの壁に何度も叩きつけ、反撃に転じる。

キアナの不意打ちに怒りが収まらないアスカは、さらにケージの金網でキアナを攻撃。さらにティファニーもポットのアクリル板の壁で殴打した。ティファニーに「ブルドッキング・ヘッドロック」をかけたまま、キアナに「ネックブリーカードロップ」を放つニコイチ攻撃で反撃すると会場から拍手。ABEMA解説・堀江ガンツも「やはりチェンバー戦の戦い方良く知ってますよね」と、ベテランの手慣れた戦いぶりを称賛した。

この流れるようなコンボで飽き足らず、さらにティファニー＆キアナとの2対1の構図でも、まったく寄せ付けない戦いぶりを見せる。ケージの金網に2人を同時に押し付け、顔面をグリグリと擦り付けた。美人レスラー2人が顔を歪めて“ヘン顔”で苦悶の表情を浮かべると、会場から突如「レッツゴー・アスカ！」の大チャント。技とラフファイトの両面での無双状態に、ファンから「うまい」「大阪パワーみせてーや」「アスカさすがや」「さすが伝説の皇后よ」と称賛コメントが相次いだ。

中盤の戦いの核として機能したアスカは、4番手アレクサ・ブリスとの浅からぬ因縁が”チェンバー戦”で再燃。アレクサの最大の見せ場、キアナへの「トゥイステッド・ブリス」が決まりかけた場面で、非道な“ミスト攻撃”で排除を誘発した。その後、6番手の”デカ女”ことラケル・ロドリゲスのテハナボムに惜しくも敗れ退場するも、試合中盤のカオスを高める中心人物として存在感を示した。試合最終盤はリアとティファニーの争いになり、リアが「リップタイド」で沈めて勝利。レッスルマニアへの切符を手にした。（ABEMA／WWE『ELIMINATION CHAMBER』）