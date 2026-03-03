【群ようこ特集】暮らしに寄り添うゆるいシニアエッセイ！文庫最新刊『こんな感じで書いてます』や、『スマホになじんでおりません』などの作品をBOOK☆WALKERで読もう！【BOOK☆WALKER】
等身大の生活を描き、暮らしの中の不調や、日々の出来事を書き連ねるエッセイの名手として知られる群ようこさん。今回は群さんの作品を厳選してご紹介！
■今日は、これをしました
価格：649円
今日は、これをしました
いくつになっても、家の中でも近所でも、“楽しい”は見つけられる！ 突然のコロナ禍で試行錯誤したマスク作りに、旅立った愛猫が残してくれた可愛らしい思い出たち、そして引っ越し先での新しい日々。家の中でも近所でも、楽しみや喜びは、いくつになっても見つけられる。無理をせず、無駄をせず。そんな「しない生活」だからこそ、「今日したこと」から見えてくる大事なこととは？ 移り変わる毎日の中で、彩りある暮らしを送るためのヒント凝縮エッセイ集！
■スマホになじんでおりません
価格：750円
スマホになじんでおりません
スマホは本当に心臓に悪い。便利は良いが没頭するのはいやなのだ。
愛する老ネコの緊急事態に備え（何か起きたらアプリでタクシーを呼びたい）、
あの携帯ぎらいの群さんが、ついに重すぎる腰をあげてスマホを購入!!
しかし、携帯ショップで初っ端からパスワードを何度も設定させられ、
小さすぎる文字盤から震える手でなんとか文字を入力するも、えらく時間がかかるという格闘ぶり……。
親切な店員さんに支えられて初日はなんとか乗り切ったものの、
これから先、どうやって付き合っていく――？
レストランで一緒に食事をしている家族が、それぞれスマホに見入っている光景を横目に見つつ、
「スマホを使って便利になればいいが、没頭するのはイヤ」という著者が、
スマホ社会に一石を投じる鋭く愉快なエッセイ。
■たりる生活
価格：748円
たりる生活
大人気「生活」シリーズ最新文庫。
愛猫を見送り、27年間住んだ一人暮らしには大きすぎる部屋をいよいよ離れることに。
“終活”の第一歩、身軽な生活を手にするための引っ越しエッセイ！
■かえる生活
価格：1,540円
かえる生活
年を重ねても、まいにち少しずつ生活は変えていける。新しい家、新しい習いごと、新しいよそおい。創意工夫しながら生活を変えてゆく群さんにならって自分の生活も新たにしたくなる「生活」シリーズ最新エッセイ。
■こんな感じで書いてます
価格：649円
こんな感じで書いてます
本を読むのと書くのとは両輪だ。書いた原稿を最初に読むのはいつだって自分なのだから――。25歳の時に目黒考二につけてもらった「群ようこ」の名前、はじめて本になったエッセイ『午前零時の玄米パン』、旧友・鷺沢萠との懐かしい日日、そして作家を目指す若者へのメッセージ。物書き業40余年。すべての経験がネタに結びつく。作家・群ようことして過ごした時を振り返る、自伝的エッセイ。
※本ページで紹介する情報は、2026年3月3日12時現在のものです。
