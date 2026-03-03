石川県を流れる手取川の浄水場に油が混入した問題で、県は3日、油の分析結果を公表しました。上流で発生した油漏れ事故の油とは、断定できなかったということです。



この問題は、2月10日午後、手取川の鶴来浄水場の取水口で油の成分が検知され、石川県が13市町への給水を一時停止しました。



その後、上流の事業者から、給油作業中に約100リットルの油を流出させたと報告があり、石川県が水の分析を進めていました。





上流5か所の水に含まれていた成分を調べましたが、油の種類を特定できなかったということです。

石川県生活環境部・成瀬 英之 部長：

「取水口で採取された水と、直海谷川周辺の事業場内の排水に含まれる油の成分の比率は、似通っている部分はあるものの、同一の油とは断定できませんでした。これらの理由といたしましては、油が外気に触れたことにより、成分の一部が揮発したものによると考えられます」



その後、油の臭いは確認されていないため、石川県は調査を終了する方針です。



また、2月、石川県白山市のDIC北陸工場の地下水から有機フッ素化合物が検出された問題で、県が行った水質調査の結果も公表されました。

水を採取した53の井戸のうち、19の井戸で指針を超えるPFASが検出され、そのうち2カ所では飲料水としても使われていました。



井戸を使用している2カ所では水道も併用していて、健康被害などは確認されていないということです。

