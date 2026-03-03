市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。小野さん、きょう3日は、ずっと雨が降ったり止んだりですね。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

この雨は、能登ではあす4日午前中まで、加賀では昼過ぎまで続きます。8日・日曜日は、一時、雪の降る可能性があります。



気象台の週間予報です。

小野：

7日・土曜日は 一時 雨か雪、8日・日曜日は一時 雪か雨の予報です。





市川：8日・日曜日は、雪の降る可能性があるんですね。小野：はい。冬型と寒気の影響です。今の時期の金沢の最高気温は10度くらい、最低気温は2度から3度くらいが平年並みです。晴れる6日・金曜日以外はひと桁で、平年より低いでしょう。雪の降る可能性がある8日の予想天気図です。

小野：

7日・土曜日から8日・日曜日にかけて冬型の気圧配置になり、寒気も7・8日に南下します。ただ、一時的ですので、今のところ、まとまった雪にはならない見込みです。



時間を戻して、あす6日の予想天気図です。

小野：

今、石川県内には雨を、関東甲信地方には、山地を中心に大雪をもたらす可能性のある低気圧は、関東の沖を進みます。速度がゆっくりなため、石川県内の天気の回復は遅いでしょう。



市川：

3月が始まったばかりですし、タイヤ交換は、もう少し待ったほうがいいかもしれませんね。

