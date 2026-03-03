【お天気どうなる】この雨 能登は4日午前 加賀は昼過ぎまで 8日は一時 雪降る可能性あり
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。小野さん、きょう3日は、ずっと雨が降ったり止んだりですね。
小野 和久 気象予報士：
天気のポイントです。
小野：
この雨は、能登ではあす4日午前中まで、加賀では昼過ぎまで続きます。8日・日曜日は、一時、雪の降る可能性があります。
気象台の週間予報です。
小野：
7日・土曜日は 一時 雨か雪、8日・日曜日は一時 雪か雨の予報です。
8日・日曜日は、雪の降る可能性があるんですね。
小野：
はい。冬型と寒気の影響です。今の時期の金沢の最高気温は10度くらい、最低気温は2度から3度くらいが平年並みです。晴れる6日・金曜日以外はひと桁で、平年より低いでしょう。
雪の降る可能性がある8日の予想天気図です。
小野：
7日・土曜日から8日・日曜日にかけて冬型の気圧配置になり、寒気も7・8日に南下します。ただ、一時的ですので、今のところ、まとまった雪にはならない見込みです。
時間を戻して、あす6日の予想天気図です。
小野：
今、石川県内には雨を、関東甲信地方には、山地を中心に大雪をもたらす可能性のある低気圧は、関東の沖を進みます。速度がゆっくりなため、石川県内の天気の回復は遅いでしょう。
市川：
3月が始まったばかりですし、タイヤ交換は、もう少し待ったほうがいいかもしれませんね。