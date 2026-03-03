【ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン】 抽選期間：3月4日16時59分まで 当選発表：3月10日15時以降 価格：9,900円

ポケモンセンターオンラインにて、「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」の抽選応募を3月4日16時59分まで受け付けている。当選発表は3月10日15時以降に実施する。

「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」は手のひらサイズのゲームボーイ型「さいせいマシン」とカートリッジ45種のセット。LR44ボタン電池3個で動作する。サイズは本体が約52（幅）×86.5（高さ）×19.8（厚み）mmで、カートリッジは約33（幅）×37（高さ）×5（厚み）mm。

差し込んだカートリッジに応じてゲーム場面ごとのサウンドを聞ける。カートリッジ収納用のコレクションボックスが付属し、「ポケットモンスター 赤・緑」当時のパッケージやゲーム画面を再現する。

注文と決済期間は3月10日15時から3月17日16時59分まで。3月下旬に発送予定としている。

