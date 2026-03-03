北海道電力、石狩湾新港2・3号機の出力引き上げ- 2号機は着工を約9カ月前倒し
北海道電力は2月27日、石狩湾新港発電所2号機・3号機について、設備仕様や工程の検討結果を踏まえ、計画出力および2号機の着工予定年月を変更すると発表した。両機の計画出力を従来の56.94万kWから58.00万kWへ引き上げるとともに、2号機の着工時期を約9カ月前倒しする。
北海道電力 ロゴ
○変更内容の詳細
変更内容の詳細は以下のとおり。
2号機(燃料種:LNG)は計画出力を58.00万kW(変更前:56.94万kW)とし、着工予定を2026年8月(変更前:2027年5月)に前倒しする。
運転開始予定時期は2030年度で変更はない。3号機(燃料種:LNG)も同様に計画出力を58.00万kWへ変更するが、着工予定(2030年5月)・運転開始予定(2033年度)はいずれも変更しないとしている。
両機とも運転開始時点ではLNG専焼となる予定で、将来的には水素燃焼など脱炭素化に向けた検討を進めるとしている。
同社は2月12日に石狩湾新港火力発電所建設所を石狩湾新港発電所構内(小樽市銭函)に設置しており、工事開始に向け引き続き準備を進めていくとのことだ。
