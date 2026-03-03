大手旅行予約サイトのレビューをもとにした「世界で最も居心地の良い都市10選」に岐阜県高山市が日本で唯一選ばれました。外国人が何に魅了されるのか…その理由がはっきりしました。

【写真を見る】岐阜･高山市が“世界で最も居心地の良い都市”10選に日本で唯一選ばれる 何が外国人観光客を魅了した？｢江戸時代にタイムスリップしたかと思った｣

岐阜県高山市の去年の観光客数は、過去最多の479万5000人。 中でも外国人宿泊者は前年より約20万人も増えました。 最多は台湾で11万9595人、次いで中国が9万1906人です。

（ドイツから）

Q.なぜ高山市に来たのですか？

「歴史的なものと文化的なものが有名で、日本文化も経験できて完璧な場所だからです」



（ドイツから）

Q.初めて高山の地域を見た時どう感じましたか？

「江戸時代にタイムスリップしたかと思ったよ。とっても素敵な場所。こんな風に日本を感じられる街を探していた」

高山市が「世界で最も居心地の良い都市」10選に

実は、オランダに本社を構えるBooking.comが、2月に発表した2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選に、岐阜県高山市を選出したのです。 日本からは高山市のみ。また、日本の都市が選ばれたのは、2024年の山梨県富士河口湖町に次いで2例目です。

この「世界で最も居心地の良い都市」の発表は、今回で14回目。過去3年間の旅行者からのレビューを分析し、世界220余りの国と地域から選ぶものです。

高山市内にある旅館…人気の理由は？

今回Booking.comは、おすすめの滞在先として、高山市内にある「旅館あすなろ」を紹介しています。外国人観光客の方が、どういったところに魅力を感じているのか聞きました。

（フランスから）

Q.この旅館で良い所を1つ選ぶとしたら何ですか？

「布団で寝られたことです。今まで布団で寝たことがなかったから、あんなに心地良いなんて思わなかった！」

（スペインから）

「雰囲気かな。旅館のスタッフも、とても素晴らしい」

Q.なぜスタッフの対応が良いと思ったの？

「荷物を運ぶのを手伝ってくれたり、説明が丁寧だった」「とても良かった」



（イタリアから）

「朝ごはんの量が多かった」

「飛騨牛も食べられたし、このような旅館の朝食は良い」

「トップ！」



（メキシコから）

「飾りつけです。全ての飾りつけが素晴らしいし、今まで見たことがない飾りばかりだよ」

大事にしていることは「笑顔で帰ってもらうこと」

ここまで外国人を魅了している理由は何なのか。



（旅館あすなろ 瀬上由喜子女将）

「外国人が求める“旅館”というものに、合っているんだと思います。こだわっているということはないですが、畳の部屋は普通だし、布団も普通。普通のままの状態を作るのが良いと思っています」

女将は「特別なものを提供しているつもりはない」と言います。



（旅館あすなろ 瀬上由喜子女将）

「チェックアウトする時に、笑顔でチェックアウトしていただくことが一番です。（接客を）どうするかは、スタッフ一人一人に任せているので、スタッフ全員が“お客さまを迎える”という気持ちを大事にしてくれてるのが、お客さまに伝わってるのかなと思います」