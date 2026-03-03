林野火災を防ぐ取り組みとして、高知県は県内全域に発生のおそれが出た場合に注意を促す県独自のアラートを導入し、2026年内の運用開始を目指す方針を明らかにしました。



3月3日から始まった高知県議会定例会の一般質問で茺田知事は、林野火災対策における県の方針を説明しました。



2025年、岩手県大船渡市や愛媛県今治市など全国で大規模な林野火災が相次いだことを受け、消防庁は2026年から「林野火災注意報・警報」を新たに設けて、全国の市町村の判断で乾燥や風の強さなどが基準に達した場合に発令しています。

こうした取り組みに加えて、愛媛県や徳島県では2025年、県独自の「林野火災警戒アラート」を創設し運用を始めています。

県内では林野火災が2024年に8件、2025年は速報値で19件発生し、2026年も土佐市の山林で5日間にわたり燃え続ける火事が発生しました。





茺田知事は他県の事例や県内の発生状況を踏まえ、県でも年内に独自のアラートを創設し運用開始する方針を明らかにしました。■茺田知事「本県といたしましても、林野火災の防止は貴重な財産である森林を火災から守るという意味でも大変重要であり、注意喚起の強化は必要だと考えております。先行する他県の事例も参考にしながら県独自の仕組みを検討し、年内の運用開始を目指して取り組んでまいります」市町村による「林野火災注意報・警報」の運用が既に始まっていることから、県では独自のアラートについて、県内全域で林野火災が発生するおそれが高まった場合に発令する仕組みを考えていくとしています。