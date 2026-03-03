このほど、高知県北川村で観光開きのイベントが開かれました。会場になったモネの庭マルモッタンも冬のメンテナンス期間を終え、春の花々が咲き始めています。



3月1日に行われた北川村観光びらき。

北川村のモネの庭マルモッタンを会場に、ステージでは「北川村やまなみ太鼓」の演奏が披露されたほか、飲食ブースでは、村特産のユズを使った商品や奈半利川の天然アユの塩焼きが販売されるなど、地元自慢のグルメが並びました。

北川村文化観光公社によりますと、この日は2000人が来場し、北川村はにぎやかにおもてなしの春を迎えました。





北川小学校の5・6年生は、村自慢の田舎寿司をモチーフに紙粘土でマグネットを手作りし、先着100人に無料でプレゼント。さらに、本物の田舎寿司を販売する田舎寿司伝承会のブースには行列が絶え間なくできていて、午前11時には完売となる人気ぶりでした。人気の秘訣は、北川村特産の実生ユズの果汁を酢飯にたっぷり使っていることと、ネタになる山の幸のほとんどが北川村で生産されていることだとか。そして会場となった北川村モネの庭マルモッタンは、冬のメンテナンス期間を終えて春の花々が咲きはじめています。水の庭にあるチューリップの丘では、31品種のチューリップと青い忘れな草が植えられ、モネの絵画のような景色が広がります。訪れた人々は、さっそく写真を撮るなどして、春の日差しを浴びて咲くチューリップを楽しんでいました。チューリップの丘は撮影した3月1日時点では4分咲きから5分咲きほどでしたが、モネの庭によりますと2026年は開花が例年より早く、現在はさらに6分咲き近くになっているそうです。庭園を管理するチーフガーデナーの町田さんは、開園直後と閉園間際の時間帯がおすすめだといいます。チューリップの丘の全体の見頃は3月中旬になりそうです。そして、水の庭のさらに奥にあるボルディゲラの庭にも春がやってきています。黄色い小さな花を咲かせるミモザが満開となり、春を告げていました。ボルディゲラの庭ではこれから遅咲きのミモザが3月下旬に見頃を迎え、さらにオンツツジとモッコウバラが4月上旬に見頃を迎える見込みです。また、花壇がリニューアルした花の庭ではビオラやパンジーなどが咲き始めているほか、早咲きのサクラで濃いピンクが華やかなカンヒザクラが満開を迎えています。本格的な観光シーズンを迎えた北川村で、みなさんもお気に入りの春の景色を探してみてはいかがでしょうか。