イラン側のホルムズ海峡封鎖の発表を受けてきょう、株価は一時1900円以上値下がりするなど日本経済への影響も出てきています。原油価格高止まりで、私たちの生活にはどのような影響が出るのでしょうか。

ランチタイムで活気づく総菜店。こちらではお弁当は一つ350円から。

まんぷくや立石 小坂綾佑 店長

「できるだけ安い価格で満足していただきたい」

ただ、弁当容器はすべてプラスチック容器で石油関連製品。イラン情勢の緊張が続く中、原油価格が高止まりしていることから今後、値上がりが予想されています。

まんぷくや立石 小坂綾佑 店長

「どこまでこの値段を維持し続けられるかという不安はある」

原油価格高止まりの影響はクリーニング店にも…

小林ランドリー 小林史明 店長

「日本中のクリーニング屋さん、困っていると思うんですけど、これがないと仕事ができないと思うので」

クリーニングに使う溶剤やハンガー、さらには衣類を包むビニール袋もすべて石油関連製品です。

物価高が進む中、今回の原油高によって、さらなるコスト増になるのでは、と心配しています。

小林ランドリー 小林史明 店長

「イラン情勢が長引けば長引くほど、影響は間違いなく来るかなと」

原油高はきょう、株式市場も直撃。日経平均株価は一時1900円以上値下がり。終値は、きのうより1778円安い5万6279円と今年最大の下げ幅を記録し、今後への不透明感が広がっています。

ホルムズ海峡をめぐっては、実際に攻撃が行われなくても航行できなくなる事情があると専門家は指摘します。

日本総研 栂野裕貴 研究員

「保険料大幅引き上げの報道も出ている。それが（ホルムズ海峡）通行の一つの抑制要因になっている」

保険料の上昇。通常、ホルムズ海峡を渡る船には船舶保険がかけられますが、イラン攻撃以降、リスクが増したため、保険会社が保険料を引き上げているといいます。

日本総研 栂野裕貴 研究員

「保険をかけて運んだ方がむしろ損するような状況になれば、船舶輸送が難しくなる」

石油消費量の9割以上を中東に依存している日本経済。栂野氏は、最大で原油先物価格が120ドルに上昇し、一般的な家庭で年間2万2000円、負担が増える場合もあると試算しています。

イランをめぐって攻撃の応酬が長引けば、じわりじわりと私たちの生活に影響が出てくることになります。