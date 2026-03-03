伊藤健太郎、静かに語りかけるような存在感放つ 写真集『JUNCTION』表紙公開
俳優・伊藤健太郎のサード写真集『JUNCTION』（東京ニュース通信社）10日に発売される。それに先駆け、通常版＆限定表紙版のカバーが公開された。
【写真】肩まで海に浸かってこちらを見つめる伊藤健太郎
オフィシャルファンクラブ「The swells」の開設や、今夏放送・配信の「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」で主演を務めるなど、話題の尽きない伊藤。
通常版は、沖縄の柔らかな日差しが差し込む中で撮影された、伊藤の眼差しが印象的なカットが採用された。南国特有の澄んだ空気と穏やかな光に包まれながら、まっすぐにこちらを見つめる表情は、まるで何かを静かに語りかけてくるかのような存在感を放っている。撮影中も、その場の空気を感じ取りながら自然に生まれた表情が印象的であり、表紙選定にあたっては、伊藤自身が「このカット」と選んだ1枚が、そのまま採用された。
限定表紙版のカバーには、肩まで海に浸かりカメラを見つめる印象的なカットが採用された。当初は全身を海に入れる予定ではなかったが、沖縄の広い海と降り注ぐ日差しに包まれる中で、伊藤の自然体の魅力が次第に引き出されていった。平泳ぎや水面に浮かぶ様子など、リラックスした姿が本企画の世界観と重なり、その場の雰囲気も後押しとなって選ばれた。
