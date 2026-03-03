WBC（ワールドベースボールクラシック）のチェコ代表、サトリア投手が3日、報道陣の取材に応じ、「WBCが楽しみです」などと語りました。

「チェコでは僕のことなんて誰も知らない、でも、日本では僕のことを知ってくれている人も多い。だから、うれしいなって思います」と語ったサトリア投手。2023年の日本との対戦で、大谷翔平選手を120キロ台のチェンジアップで空振り三振に仕留め、一躍有名になりました。SNSでそのチェンジアップについて日本の大学生からアドバイスを求められることもあったそう。

「たぶん、僕よりその子の方がいいピッチャーだと思う（笑）」と笑いましたが、今回も大谷選手を打ちとるべく、いろいろ考えているそう。そのために新しい球種などは身につけたのか聞くと、「なにもない！」と即答。「3年前と全く変わらないよ」と笑って続けました。

「頑張る！頑張ってみる。でも、前回とはちょっと違って難しいとは思う。前回は僕のことは知られてなくて、初見で驚かせたのもあると思うしね」

前回大会と同じようにはいかないかもしれませんが、東京ドームのマウンドに再び立てることをとても楽しみにしているそう。チェコ代表は5日に初戦・韓国と、6日にオーストラリア、7日に台湾、そして10日に侍ジャパンと対戦します。