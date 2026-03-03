2026年5月に、本州で初めてとなるトキの放鳥が行われます。環境省は、石川県能登地域でのトキの放鳥に向け、佐渡市でトキの順化訓練を開始しました。



佐渡市の野生復帰ステーションに到着したのは、放鳥候補となる20羽のトキです。トキは5月31日に石川県能登地域にある羽咋市で放鳥される予定で、本州での放鳥は初めてとなります。



まずは個体識別のため、トキに足環を装着し羽に色をつけました。その後、約3カ月にわたり順化訓練が行われるケージに移されました。訓練は、トキが放鳥後に自立して生きられるよう野生に近い環境で、飛ぶ力やエサをとる力を高めるために行われます。



■佐渡自然保護官事務所 北橋隆史主席自然保護管

「これから3カ月長い訓練が始まるが、しっかりとやり遂げていきたいと思っている。」



■いしかわ動物園 堂前弘志獣医師

「佐渡と能登の環境は本当に似ていると思う。能登で放鳥されてもトキも違和感なく大空を舞うと思っている。」



20羽のうち2羽は体重が軽かったため、十分にエサを食べていることが確認されたうえで後日 順化ケージに移すということです。