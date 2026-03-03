5月に石川県で本州初の放鳥に向け 佐渡市で「トキ」の順化訓練はじまる【新潟･佐渡市】
2026年5月に、本州で初めてとなるトキの放鳥が行われます。環境省は、石川県能登地域でのトキの放鳥に向け、佐渡市でトキの順化訓練を開始しました。
佐渡市の野生復帰ステーションに到着したのは、放鳥候補となる20羽のトキです。トキは5月31日に石川県能登地域にある羽咋市で放鳥される予定で、本州での放鳥は初めてとなります。
まずは個体識別のため、トキに足環を装着し羽に色をつけました。その後、約3カ月にわたり順化訓練が行われるケージに移されました。訓練は、トキが放鳥後に自立して生きられるよう野生に近い環境で、飛ぶ力やエサをとる力を高めるために行われます。
■佐渡自然保護官事務所 北橋隆史主席自然保護管
「これから3カ月長い訓練が始まるが、しっかりとやり遂げていきたいと思っている。」
■いしかわ動物園 堂前弘志獣医師
「佐渡と能登の環境は本当に似ていると思う。能登で放鳥されてもトキも違和感なく大空を舞うと思っている。」
20羽のうち2羽は体重が軽かったため、十分にエサを食べていることが確認されたうえで後日 順化ケージに移すということです。
