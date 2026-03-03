»åµûÀî»Ô¤Ç¹ñÆâ½é¤ÎÈ¯¸«¡ª´äÀÐ〝¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê〟ÀìÌç²È¡ÖÎ¾Êý½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ú¿·³ã¡Û
7000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä´äÀÐ¤¬»åµûÀî»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î»º½Ð¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»åµûÀî»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÀÄ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î´äÀÐ¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤Ç¤¹¡£Ìó10Ç¯Á°¤Ë»åµûÀî»Ô¤Î¥Ò¥¹¥¤°¦¹¥²È¤¬ºÎ¼è¤·¡¢»ÔÆâ¤ÎÊª»ºÅ¹¤¬°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î¡¢Êª»ºÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÀìÌç²È¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û ÌçÇÏ¹Ë°ì¤µ¤ó
¡Ö»åµûÀî¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÀÄ¤¤ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë(ÊÌ¤Î¸¦µæ°÷¤¬)µ¤¤Å¤¡¢°ìÉô¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡×
¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ¿§¤«¤éÍõ¿§¤Î´äÀÐ¤Ç7000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤¬»ºÃÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î»º½Ð¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û ÌçÇÏ¹Ë°ì¤µ¤ó
¡Ö»åµûÀî¤Ï¥Ò¥¹¥¤¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢¥Ò¥¹¥¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡Ø¥Ò¥¹¥¤¡Ù¤È¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤¬Î¾Êý½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Êý¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÈ¯¸«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸«¡£¡×
¸©¤ÎÀÐ¡Ø¥Ò¥¹¥¤¡Ù¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»åµûÀî»Ô¤Î¡Ö¥Õ¥©¥Ã¥µ¥Þ¥°¥Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¡£³Ø·Ý°÷¤Î¾®²Ï¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ç¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Õ¥©¥Ã¥µ¥Þ¥°¥Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¾®²Ï¸¶¹§É§³Ø·Ý°÷
¡Ö¤³¤ì¤¬»åµûÀî¤Ç½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¡£ÃÏ·Á¤ÈÃÏ¼Á¤¬Ê£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÐ¤¬¤Þ¤À½Ð¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
ÉÙ»³¸©¤«¤é´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤Ïー
¢£ÉÙ»³¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¨¤¨ー¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£(Q.¤Þ¤¿¸«¤ËÍè¤ë¡©)Íè¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Áí½Ð¤ÇÍè¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø»åµûÀî»º¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ù¤Ï¡¢3·î7Æü(ÅÚ)¤«¤é¼ÂÊª¤Î°ìÉô¤ò¥Õ¥©¥Ã¥µ¥Þ¥°¥Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
